I fatti del giorno – Europa (4)

- Mediterraneo orientale: tensioni Grecia-Turchia, la Francia dispiega due Rafale e la fregata Lafayette - La Francia invierà due aerei Rafale e la fregata Lafayette nel Mediterraneo orientale nel quadro del piano annunciato dal presidente Emmanuel Macron per rafforzare temporaneamente la presenza militare francese nella regione. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Parigi tramite un comunicato. “La situazione nel Mediterraneo orientale è preoccupante. Le decisioni unilaterali della Turchia sulle attività di esplorazione petrolifera stanno provocando delle tensioni. Queste azioni devono terminare per consentire un dialogo pacifico tra paesi vicini e alleati all'interno della Nato”, ha scritto il capo dello Stato francese ieri sera su Twitter. “Ho deciso di rafforzare temporaneamente la presenza militare francese nel Mediterraneo orientale nei prossimi giorni, in collaborazione con i partner europei, compresa la Grecia”, ha aggiunto Macron. Il presidente francese ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Quest'ultimo ha definito Macron "un vero amico della Grecia e un fervente protettore dei valori europei e del diritto internazionale". (segue) (Res)