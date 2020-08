I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Usa: commissario Hogan, intensificheremo sforzi per risolvere problemi commerciali - L’Unione europea intensificherà gli sforzi con gli Stati Uniti per trovare una soluzione negoziata ai problemi commerciali in corso. Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue al Commercio, Phil Hogan, dopo che gli Stati Uniti hanno rinviato il minacciato aumento dei dazi su 7,5 miliardi di dollari di merci europee. “Continuerò il mio impegno con il rappresentante commerciale Usa, Robert Lighthizer”, ha scritto Hogan, secondo cui “la risoluzione della controversia” in corso dovrebbe essere un obiettivo comune. “Da quando sono stato nominato commissario per il Commercio dell’Ue, la mia massima priorità è ripristinare e aggiornare le relazioni transatlantiche”, ha scritto Hogan. I dazi sono legati alla disputa nel settore aeronautico tra Boeing e Airbus. Le tariffe però restano in vigore nel loro importo complessivo, seppure con piccole modifiche all'elenco dei prodotti coinvolti. Nella nuova lista vengono esclusi diversi prodotti provenienti dalla Grecia e dal Regno Unito e ve ne rientrano altri da Germania e Francia. (Res)