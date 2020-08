I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gestione dell'emergenza coronavirus: avviso di garanzia a Conte e sei ministri - Il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L'avviso - si legge in una nota inviata dalla presidenza del Consiglio - riguarda la trasmissione al Collegio di cui all'art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d'Italia. La trasmissione da parte della Procura al Collegio, in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto. "La trasmissione da parte della Procura al Collegio", il tribunale dei ministri, "in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto. Nel caso specifico tale trasmissione è stata accompagnata da una relazione nella quale l'Ufficio della Procura "ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare"". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi.Inps: Bellanova, gestione funzionale a politica, Tridico passi la mano - "L'Inps è ancora un istituto che gestisce le risorse dei cittadini, dei pensionati, dei lavoratori italiani o è diventato uno strumento affine e di supporto a movimenti politici? Non si capisce questa gestione inqualificabile". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole e Forestali Teresa Bellanova, ad "Agorà Estate" su Rai3. In riferimento ai parlamentari che hanno utilizzato il bonus Covid, il ministro ha aggiunto: "Come è possibile che l'Inps fra milioni di persone che hanno chiesto il bonus tiri fuori questa notizia, probabilmente per essere funzionale a battaglie politiche che si stanno facendo nel paese. Se si gestisce così il più grande istituto di previdenza del nostro paese allora è bene passare la mano perché non si è adeguati", ha ribadito Bellanova. "Se è previsto nel decreto che chi ha un reddito non ha diritto ad accedere a quella misura, i parlamentari che hanno utilizzato il bonus hanno fatto una scelta che io considero inqualificabile, su questo è bene che ognuno si assuma le sue responsabilità", ha poi sottolineato il ministro. "A qualunque partito appartengano i parlamentari sarà bene che rimettano il loro mandato perché non lo hanno gestito con lealtà e onore verso il paese, hanno tolto risorse a persone che ne avevano bisogno", ha concluso Bellanova.Turismo: Franceschini, 25 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator - Un totale di 25 milioni di euro per le agenzie di viaggio e i tour operator: è il valore del decreto firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che stanzia le prime risorse per il parziale ristoro di queste realtà e prevede criteri semplici e immediati che saranno utilizzati anche per distribuire gli oltre 200 milioni di euro previsti dal decreto agosto per il sostegno diretto di questi operatori. "Le agenzie di viaggio e i tour operator – dichiara il ministro Franceschini – sono stati particolarmente colpiti dalle misure per il contenimento della pandemia. È doveroso sostenere questo anello delicato della filiera del settore turistico, capace di indirizzare le scelte dei viaggiatori. Questo decreto ha inoltre l'importanza di costruire un meccanismo semplice per distribuire nel modo più rapido possibile anche le risorse del decreto agosto. Ringrazio la Sottosegretaria Bonaccorsi per il costante lavoro di ascolto delle associazioni".Fase 3: Lamorgese, controlli serrati a Ferragosto in zone turistiche - "I ragazzi viaggiano e giustamente cercano il divertimento. Per questo rivolgo proprio a loro un appello forte affinché mantengano comportamenti responsabili". Queste le parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese su "La Stampa". "I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottovalutano i rischi cui si espongono". Il ministro commenta poi il bonus Covid ai parlamentari: "E' davvero inaccettabile il comportamento di chi, soprattutto se titolare di una carica pubblica, si approfitta di forme di sostegno economico destinate a cittadini ed imprese in difficoltà. Occorre per questo rafforzare i controlli, senza comunque pregiudicare la tempestività degli aiuti", ha detto. Infine sui migranti, Lamorgese ha sottolineato come "le due grandi navi traghetto noleggiate fino al 15 ottobre permettono alla Croce rossa italiana di gestire la quarantena con standard di assoluta sicurezza senza pesare sulle comunità locali".Fase 3: Zampa (Pd), ultimo dpcm non prevede apertura discoteche, decidono le Regioni - L'ultimo Dpcm del governo non prevede che le discoteche restino aperte. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta a "Radio anch'io" su Radio1 Rai, che ha sottolineato come "è stata data alle Regioni la possibilità di derogare e sono le Regioni che decidono cosa fare in questa materia. E lo fanno a secondo i numeri che hanno". Per Zampa le aperture possono esser previste ma "ci vuole grande rigore nel settore". Secondo la sottosegretaria "occorre mantenere regole di comportamento. La mascherina per esempio se i ragazzi stanno assembrati". (Rin)