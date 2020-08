I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- America Latina: coronavirus, Argentina e Messico produrranno il vaccino per la regione - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che il suo paese produrrà insieme al Messico fino a 250 milioni di dosi di vaccino sperimentale contro il nuovo coronavirus elaborato dall'Università di Oxford e dal laboratorio AstraZeneca. "La produzione latinoamericana sarà presa in carico dall'Argentina e dal Messico e questo permetterà un accesso adeguato ed efficiente a tutti i paesi della regione", ha affermato Fernandez in una conferenza stampa da Buenos Aires. Secondo le previsioni del governo argentino le prime dosi saranno disponibili entro il primo semestre del 2021. (segue) (Res)