I fatti del giorno - America Latina (2)

- Bolivia: Senato approva legge che fissa elezioni entro il 18 ottobre - Il Senato della Bolivia ha approvato la legge che fissa entro il 18 ottobre, in modo improrogabile, la celebrazione delle elezioni generali. La legge, riferisce il quotidiano “El Deber”, è passata con il sostegno di più dei due terzi dei deputati. Decisivo è stato in questo senso l’appoggio dei membri del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell’ex presidente Evo Morales, che detiene la maggioranza dei seggi. La legge dovrà ora passare all’approvazione della Camera. Il governo, per voce del ministro della Presidenza Yerko Nunez, ha fatto sapere che la legge sarà presto promulgata dalla presidente Jeanine Anez. “Non c’è alcuna ragione perché proseguano i blocchi, la legge dice che le elezioni entro il 18 ottobre. I manifestanti devono interrompere le misure di pressione”, ha detto il ministro. (segue) (Res)