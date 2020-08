I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: coronavirus, quarantena mirata estesa ad altre province - Il presidente del Perù Martin Vizcarra ha annunciato l’inclusione di nuove province nel regime di quarantena mirata istituito per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. La quarantena verrà mantenuta in sei regioni (Arequipa, Ica, Junin, Huanuco, San Martin e Madre de Dios) e in 36 province di altri 13 dipartimenti. Il capo dello stato ha inoltre annunciato il ripristino del divieto di mobilità la domenica su tutto il territorio nazionale e il divieto di riunioni familiari. Le autorità sanitarie del Perù hanno confermato ieri 4.421 nuovi casi, che portano il totale dei contagi registrati nel paese a 498.555. I nuovi decessi sono stati 212 e fanno salire il totale delle morti legate al virus a 21.713. (segue) (Res)