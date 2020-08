© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: rapporto Usa, sei cittadini su dieci soffriranno la fame quest’anno - Sei nordcoreani su dieci, circa 15,3 milioni di persone, rischiano di soffrire la fame quest’anno a causa delle conseguenze della crisi globale originata dal coronavirus su un’economia già in difficoltà. Lo si legge in un rapporto sulla sicurezza alimentare mondiale del Servizio di ricerca economica del dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Già lo scorso anno 14,6 milioni di nordcoreani, il 57 per cento della popolazione complessiva, non ha trovato cibo a sufficienza e, secondo il rapporto, non vi sono segnali che indichino un netto miglioramento della situazione nel prossimo futuro. Il documento del dipartimento dell’Agricoltura Usa sostiene infatti che il 45 per cento dei cittadini della Corea del Nord rimarrà in stato di malnutrizione anche nel 2030. Il Paese – così come in Asia anche Afghanistan e Yemen - è già considerato insicuro dal punto di vista alimentare, poiché non è in grado di consentire ai propri residenti di consumare un minimo di 2.100 calorie al giorno (lo standard fissato dalle Nazioni Unite per una dieta salutare). Inoltre, per gli esperti è difficile trarre indicazioni precise sulla situazione: così come in Afghanistan e in Somalia, infatti, le agenzie umanitarie internazionali non sono in grado di ottenere dati sufficienti a realizzare una mappa accurata della salute dei suoi abitanti. (segue) (Res)