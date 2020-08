© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: governo annuncia aumento bilancio Difesa - Il governo di Taiwan ha presentato un nuovo bilancio della Difesa per l’anno fiscale 2021 da 453,4 miliardi di dollari di Taiwan, un aumento di 42,1 miliardi, equivalenti al 10,2 per cento (1,4 miliardi di dollari Usa) rispetto ai fondi stanziati lo scorso anno. L’annuncio è giunto oggi, 13 agosto in un contesto di accresciuta attività militare della Cina nello Stretto di Taiwan. Nella giornata di lunedì, 11 agosto, Taiwan ha reso noto che aerei da combattimento cinesi hanno superato brevemente la linea mediana dello Stretto, ritenuta il confine di fatto tra la Cina continentale e l’Isola, che Pechino ritiene una provincia cinese secessionista. L’aumento delle tensioni è coinciso con la storica visita a Taipei del segretario alla Salute Usa, Alex Azar. (Res)