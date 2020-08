Sardegna: recuperato un escursionista disperso nel nuorese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutta avventura a Baunei (Nuoro) per un escursionista di 47 anni recuperato questa mattina dalle una pattuglia navale del Corpo Forestale regionale. L'uomo era disperso da 24 ore dopo essere partito da Pedra Longa per raggiungere a piedi Portu Perdosu e rientrare dal mare con una canoa gonfiabile che aveva con sé. L'allarme è stato lanciato dagli amici che, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui per telefono, hanno chiamato i soccorsi. Le ricerche sono partite immediatamente e si sono concentrate sul tratto costiero circostante. L'escursionista è stato recuperato a Portu Perdosu ed è in buone condizioni di salute. Insieme ai forestali hanno operato anche gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. (Rin)