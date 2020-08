Coronavirus: sindaco Città del Messico, catena dei contagi si sta interrompendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che nonostante la progressiva. e parziale, riapertura delle attività economiche, si sta assistendo a una interruzione della catena dei contagi da nuovo coronavirus. "La percentuale dei positivi continua a scendere. Questa è una notizia molto, molto buona, anche se la cifra è attorno al 25 per cento è in continua riduzione", ha detto Sheinbaum sottolineando che il calo degli infetti, combinato con la parziale sospensione delle misure di isolamento significa che "si sta rompendo la catena dei contagi". Il capo di governo ha precisato che la percentuale di positivi, arrivata a cifre superiori al 50 per cento, è ora del 38,4 per vento a fronte di 151.967 test effettuati. Negli ultimi otto giorni la capitale del Messico ha anche registrato una lenta ma costante diminuzione dei pazienti ricoverati con Covid-19, e al momento, ha riferito Sheinbaum, sono disponibili 2.722 posti letto (il 55,4 per cento del totale) e 1.335 post di terapia intensiva (il 65,2 per cento). A tutto il 12 agosto, Città del Messico ha contato 81.618 casi di contagio, 5.618 dei quali ancora attivi, e 9.539 decessi. (segue) (Mec)