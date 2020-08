Iran: presidente Rohani inaugura due progetti di sviluppo agricolo nell’ovest del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha inaugurato oggi in videoconferenza due progetti di sviluppo per suolo e acque e nuovi sistemi di irrigazione nelle province di Ilam e Kermanshah, nell’Iran occidentale. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Scopo principale dei progetti è ridurre l’impatto della siccità, così da agevolare lo sviluppo dell’agricoltura nella regione. Nel discorso tenuto durante la cerimonia, il presidente Rohani si è congratulato con il personale del ministero dell’Agricoltura e dell’Energia e con gli appaltatori per i loro sforzi, ribadendo che i progetti rappresentano un grande sviluppo e mandano “un segnale” ai "nemici" del paese. (Res)