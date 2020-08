Decreto Agosto: Gallo (M5s), prevista misura per lavoratori marittimi precari, primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Decreto agosto è stata prevista la misura per i lavoratori marittimi precari che fino ad ora erano stati esclusi da qualsiasi sostegno". Lo ha dichiara in un video su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "1.200 euro ai lavoratori marittimi atipici, in attesa di riforme del settore - ha proseguito Gallo - Un primo risultato raggiunto grazie alla task Force di parlamentari e di governo che ho costituito per lavorare assiduamente sul tema. Lo abbiamo denunciato dal primo decreto di questa emergenza ed ottenuto per oggi 24 milioni per tutti i lavoratori precari marittimi che sono rimasti senza alcun sostegno a causa del lockdown e di un settore che non ha ancora ripreso il pieno della sua attività. Tutti i lavoratori marittimi che hanno 30 giornate di lavoro che non hanno usufruito di altro contratto, di naspi, di indennità di malattia o di pensione potranno ricevere il sostegno di 600 euro per 2 mesi. 1200 euro che sono un primo risultato per riconoscere l'atipicità delle condizioni di un lavoro che va riformato e reso più dignitoso e più stabile. In questo saremo impegnati nei prossimi mesi e in tutti i 3 anni di legislatura con riforme sulla burocrazia e digitalizzazione dei processi che può migliorare e cambiare la vita dei lavoratori, riforma dei diritti dei lavoratori marittimi diritti, e riforma della formazione. Siamo a lavoro tutti i giorni su questi temi e vi terremo aggiornati perché 'Nessuno aiuterà mai il popolo se non il popolo stesso'. E il M5s che io ritengo debba essere orgogliosamente populista quando affronta il tema delle ingiustizie sociali ed economiche è l'unico che essendo permeabile al popolo che può avere forza e determinazione per le battaglie più difficili", ha concluso Gallo. (Ren)