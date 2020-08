Torino: Ferragosto i Musei Reali non vanno in vacanza, sconti e iniziative per il fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana di Ferragosto i Musei Reali di Torino non vanno in vacanza. Anzi, rilanciano con aperture straordinarie, sconti e iniziative speciali. Sabato 15 agosto dalle 9 alle 19 si potrà visitare tutto il pacchetto dei musei reali -Palazzo Reale, Armeria, Galleria Sabauda, Museo di Antichità, Boschetto e GIardino Ducale- con ingresso straordinario a 5 euro che diventano 2 se si è giovani tra i 18 e i 25 anni. Mentre lunedì 17 agosto Palazzo Reale, Armeria e Cappella della Sindone sono aperti straordinariamente dalle 10 alle 19 con biglietto speciale da 10 euro. Oltre a questo i Musei Reali avranno delle iniziative speciali a cavallo tra sabato 15 e domenica 16 agosto: in occasione delle feriae Augusti, istituite nel 18 a.C., sabato 15 agosto alle ore 16.30 si terrà la visita speciale Ferragosto con Augusto. Un'attività per famiglie che permetterà ai bimbi di immaginare su carta come erano due statue dedicata all'antico imperatore che ora si sono sbiancate nel tempo. (segue) (Rin)