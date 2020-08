Torino: Ferragosto i Musei Reali non vanno in vacanza, sconti e iniziative per il fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 15 e domenica 16 agosto, alle ore 12 e 15, l'itinerario Bentornato a Palazzo! è visitabile con gli storici dell'arte e le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l'Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere anche il restauro "a vista" dell'altare della Cappella. Il percorso, della durata di un'ora, è fruibile in gruppi composti al massimo da 8 persone, al costo di 7 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Sabato 15 e domenica 16 agosto, alle ore 12 ci sarà Ritratti di Corte: il nuovo percorso guidato dedicato alla conoscenza di chi ha abitato gli appartamenti privati del secondo piano di Palazzo Reale, i principi ereditari della dinastia sabauda. Sabato 15 agosto alle ore 18, le visite guidate continuano nelle Cucine Reali con Letture in cucina, per comprendere la vita di corte attraverso i menù, dai pasti quotidiani ai ricevimenti. Entrambi i percorsi sono visitabili in gruppi composti al massimo da 8 persone, al costo di 7 Euro per la singola visita. Per la rassegna Cinema Reale, venerdì 14 agosto alle ore 18 le guide e gli storici dell'arte di CoopCulture, offrono al pubblico una visita speciale dedicata al mondo del cinema per svelare come gli ambienti di Palazzo Reale abbiano ispirato famose produzioni. È possibile prenotare la visita chiamando il numero 011.19560449 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il costo della visita è di 7 euro, oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Prosegue anche ad agosto la nona edizione della rassegna d'autore Cinema a Palazzo nella Corte d'Onore di Palazzo Reale, organizzata da Distretto Cinema. Il programma è pubblicato sul sito dei Musei Reali e di Distretto Cinema (distrettocinema.it). (segue) (Rin)