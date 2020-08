Torino: Ferragosto i Musei Reali non vanno in vacanza, sconti e iniziative per il fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giardini Reali: continua l'esperienza Welcome Green, osservazione guidata alla scoperta delle specie floreali e vegetali, in programma domenica 16 agosto alle 16 al costo di 7 euro. Caffè Reale: Venerdì 14 agosto, i sapori della tradizione piemontese tornano protagonisti grazie alla lezione di cucina sotto il porticato. I partecipanti potranno imparare a preparare le pesche ripiene, uno dei piatti tipici della cultura gastronomica regionale. L'incontro si terrà dalle 17 alle 19per un minimo di 12 persone. Il costo è di 20 euro per gli adulti. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all'indirizzo segreteria@ilcatering.net. Per i visitatori che si recheranno ai Musei Reali in bicicletta, ogni venerdì, sabato e domenica il Caffè Reale Torino propone l'iniziativa A Palazzo in Bicicletta e offre un dolce assaggio di pasticceria tipica regionale - un bacio di dama, un novarese, un torcetto o una pasta di meliga - a chi si presenti con un casco, una maglietta da corsa o un accessorio legato al mezzo a due ruote ecosostenibile per eccellenza. (Rin)