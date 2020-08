Roma: Mennuni (Fd'I), fallimento Raggi su riforma per poteri a Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le tante occasioni mancate da Virginia Raggi, possiamo ad oggi annoverare, nonostante il più amico dei governi, anche il mancato completamento della riforma di Roma Capitale". Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. "E' passato infatti un anno dalle promesse del governo giallo rosso di attribuire a Roma quei poteri e quelle risorse necessari per riconoscere alla capitale d'Italia il ruolo che le compete - aggiunge Mennuni -. Dopo l'avvio della riforma voluta nel 2010 dall'allora governo di centro destra, né i governi a guida Pd né l'attuale esecutivo Pd-5 stelle hanno infatti saputo o voluto riconoscere a Roma lo status che le spetta come capitale e aiutare i romani ad essere meglio amministrati. Roma non ha solo bisogno di un altro sindaco capace di far dimenticare la peggiore amministrazione di sempre, targata Raggi. Roma ha anche necessità che venga finalmente completato il processo di riforma di Roma Capitale e che le vengano attribuite status, risorse aggiuntive e poteri esclusivi su materie strategiche come rifiuti urbanistica e trasporti. Completare la riforma di Roma Capitale è per Fd'I una priorità assoluta e non smetteremo di incalzare un governo fin qui davvero disattento a Roma e alle esigenze dei romani affinché - conclude Mennuni - venga realizzata la svolta istituzionale che permetta a Roma di camminare sulle proprie gambe".(Rer)