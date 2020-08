Regno Unito: rafforzati i poteri della polizia per contrastare le ingerenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica avrà nuovi poteri per poter fermare, fare domande ed arrestare persone al confine sulla base di sospetti di spionaggio o di interferenze straniere. E' entrata infatti in vigore la nuova normativa in materia che rafforzai poteri della polizia britannica, secondo quanto riferisce la stampa locale. La normativa è stata pensata come risposta agli attacchi chimici contro l'ex spia russa Sergej Skripal, imputati nel 2018 ad agenti di Mosca. Il ministero dell'Interno di Londra ha sottolineato che i nuovi poteri includono anche delle salvaguardie per queste azioni, come un controllo indipendente da parte di un commissario appositamente incaricato con poteri investigativi. "La minaccia per il Regno Unito da parte di attività statali ostili sta crescendo e sta cambiando", ha commentato il ministro dell'Interno britannico Priti Patel. "Questi nuovi poteri inviano un messaggio molto chiaro a coloro che sono coinvolti in queste attività, dal momento che il governo ha tolleranza zero per coloro che agiscono contro gli interessi britannici", ha aggiunto Patel. (Rel)