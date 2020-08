Fase 3: Mulè (FI), dal governo nessuna competenza e serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga dello stato di emergenza ha "a che fare con le iniziative unidirezionali prese dal premier Conte che si sente più il Re Sole che il presidente del Consiglio". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo questa mattina a "L'Aria che Tira Estate". "Detto questo - ha aggiunto - cautela e sicurezza sono fondamentali per evitare il diffondersi di una seconda ondata di contagio non ripetendo gli errori fatti nel passato, con le regioni che procedevano in ordine sparso e la responsabilità soggettiva dei cittadini usata come uno scudo davanti alle responsabilità oggettiva che deve assumere chi amministra. Il governo deve essere in grado di prevenire e dare servizi essenziali alla persona, come la scuola, ma al momento non vediamo competenza, serietà e linee guida".(Rin)