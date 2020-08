Israele-Grecia: accordo per consentire turismo in 4 zone del paese europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Grecia e Israele, rispettivamente Nikos Dendias e Gabi Ashkenazi, sono giunti a un accordo per consentire ai cittadini israeliani di visitare il paese europeo, con rigide normative su numeri e posizione. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano "Haaretz". Fino a 600 israeliani potranno visitare quattro località della Grecia: la capitale Atene, la città settentrionale di Salonicco, e le isole di Creta e Corfù. I passeggeri dovranno sottoporsi a due test sul coronavirus, uno alla partenza e un altro all'arrivo. Non è chiaro come verranno scelti coloro che saranno ammessi nelle quote. La decisione è giunta in occasione della visita di oggi da parte di Dendias a Gerusalemme. (Res)