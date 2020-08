Bolivia: Morales saluta con favore legge che fissa data elezioni entro il 18 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è allo sciopero generale avviato lo scorso 3 agosto dai movimenti sociali vicini al Mas in protesta con la decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di posticipare le elezioni dal 6 settembre al 18 ottobre, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Parlando dall'Argentina, dove si trova come rifugiato politico, Morales aveva lanciato ieri un appello alle organizzazioni sociali e ai sindacati a sospendere le proteste in atto in tutto il paese e ad accettare il 18 ottobre come data per lo svolgimento delle elezioni generali. "Ci sono compagni che chiedono le elezioni il 4 o l'11 di ottobre ma io credo non abbia senso questa presa di posizione per due o tre settimane di differenza", ha affermato il leader del Mas in una conferenza stampa trasmessa sui social. (segue) (Brb)