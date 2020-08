Bolivia: Morales saluta con favore legge che fissa data elezioni entro il 18 ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morales ha quindi affermato di aver chiesto alle organizzazioni nazionali che compongono il Patto di Unità, e al sindacato degli operai (Central obrera - Cob), di aderire alla bozza di accordo raggiunto da una delegazione parlamentare del Mas con il Tse e la rappresentanza in Bolivia delle Nazioni Unite. Il documento, che porta la firma del presidente del Tse, Salvador Romero, e del rappresentante Onu, Susana Sottoli, fissa il 18 ottobre come data "inamovibile" delle elezioni. Nella serata di ieri tuttavia, nonostante l'appello di Morales, il Cob ribadiva il suo no al rinvio delle elezioni al prossimo 18 ottobre e dava 24 ore di tempo al Tse e al parlamento per ratificare l'11 ottobre come data del voto. (segue) (Brb)