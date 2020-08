Bolivia: Morales saluta con favore legge che fissa data elezioni entro il 18 ottobre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, ha espresso la sua "preoccupazione" per gli sviluppi della crisi politica e istituzionale in Bolivia, nel contesto delle forti proteste in corso per il rinvio delle elezioni generali e dell'emergenza sanitaria per la pandemia del nuovo coronavirus. In una nota ufficiale emessa nella serata di martedì, Guterres ha chiesto "agli organizzatori delle proteste di garantire il passaggio delle ambulanze, l'ossigeno ed i medicinali oltre all'approvvigionamento dei beni e servizi essenziali alla popolazione". Il segretario generale ha affermato quindi di "accogliere favorevolmente la disponibilità dell'esecutivo, dell'Assemblea, del Tribunale supremo elettorale, così come dei partiti politici, a intavolare un dialogo per risolvere i problemi politici, sociali, economici e sanitari che affronta la Bolivia". La massima autorità Onu ha invitato le parti a "mantenere la moderazione" e ad "evitare l'escalation della violenza" e ha ribadito "il sostegno delle Nazioni Unite alla realizzazione di elezioni trasparenti, credibili ed inclusive e al pieno rispetto dei diritti civili e politici di tutti i boliviani". (segue) (Brb)