Roma: Uilt Lazio, si faccia chiarezza su indennità e aumenti occulti Ama

- "Si faccia chiarezza su quanto denunciato da FP Cgil in merito ad indennità ed aumenti di stipendio occulti". E' quanto si legge in una nota del segretario regionale della Uiltrasporti Alessandro Bonfigli e il responsabile dipartimento igiene ambientale Valter Valerio. "Ancora una volta apprendiamo da agenzie di stampa quanto denunciato da altre organizzazioni sindacali che se corrispondesse al vero, mette ancora una volta in difficoltà un sistema di relazioni tra le parti privo di confronto ed a tratti addirittura schizofrenico, in quanto alla continua ricerca di posizioni di equilibrio fuori luogo ed in difetto con le regole vigenti in tema di relazioni sindacali - aggiungono i sindacalisti -. Già in precedenti nostre denunce formulate direttamente in occasione delle video conferenze in tema Covid-19 all'ex responsabile della direzione operativa Ing. Stefano Bianchi , nonché all'Au Dott. Zaghis, facemmo presente di esser venuti a conoscenza di queste pervenute richieste di riconoscimenti economici , il tutto venne puntualmente smentito come notizia infondata e non in programma. Ieri la sorpresa - continuano -: metodi già mi usati nelle precedenti ultime amministrazioni , attraverso innumerevoli selezioni vestite ad hoc per profili di alto livello assolutamente non necessari per un Azienda che ha necessità assoluta di incentivare operai e assumere operai". (segue) (Com)