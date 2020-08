Roma: Uilt Lazio, si faccia chiarezza su indennità e aumenti occulti Ama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i sindacalisti Bonfigli e Valerio "sembrerebbe così che Ama abbia aumentato fuori dalle regole contrattuali e senza trasparenza gli Stipendi questa volta di figure intermedie di alta responsabilità operativa, a cui sembrerebbe stata concessa un'indennità di 8.000 euro annue, retroattive al 1° Marzo. Se ciò fosse vero chiediamo di fare immediata chiarezza all'Au di Ama per riconosciuto e dovuto senso di responsabilità .Inoltre Ci preoccupa invece il silenzio della Sindaca, sul ritardo nell’approvazione del Piano economico finanziario di Ama vitale per la partenza del Piano Assunzionale e la sopravvivenza della comunità aziendale. Se La scelta dei tempi e delle modalità - proseguono i due sindacalisti - ha più volte mostrato e dichiarato ufficialmente di alzare il livello del confronto al tavolo e porre fine a quanto ancora a noi poco chiaro e foriero di ulteriori sospetti. Basta a gareggiare sempre a chi tira il sasso più lontano, questo gioco messo in campo da qualcuno e sembrerebbe condiviso dall’Azienda con la scusa di non poter fare relazioni industriali , non lo accettiamo più ,in quanto organizzazione sindacale confederale aderente al Sindacato Europeo Ces titolare e firmataria di tutti i Ccnl nazionali e accordi interconfederali in materia di relazioni industriali. Certe scelte se adottate da Ama con la scusa delle mancate relazioni industriali, non sono più accettate e non costituiranno nessun alibi per Ana piuttosto - sottolineano i sindacalisti - saranno denunciate ancora una volta a tutti i livelli di interlocuzione sindacale come già per noi avvenuto". (segue) (Com)