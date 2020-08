Roma: Uilt Lazio, si faccia chiarezza su indennità e aumenti occulti Ama (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le regole si rispettano - continuano i due sindacalisti - e si affinano attraverso la contrattazione sindacale al fine di riconoscere corrispettivi economici , super minimi, mbo, in modo trasparente e dando opportunità di carriera attraverso le selezioni per prove scritte e visibili in tempo reale e non su colloqui sulla squadra del cuore o sulla passione per lo sci - continuano . Purtroppo siamo abituati sempre a correre dietro a giustificazioni che non tengono più in un Azienda che sta rischiando se non verrà ricapitalizzata il concordato fallimentare, si continuano a mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, dividendo i tavoli e accettando certe scelte in base a logiche di potere e non aziendali. I lavoratori tutti , tra cui le figure apicali nell'area operativa, vanno tutelati e valorizzati per le loro reali capacità strategiche e operative così facendo se tutto ciò corrispondesse invece di tutelarli sarebbero ancor di più spinti nell'opacità. Un continuo modo di premiare a seconda della compagine di governo i loro sforzi e la loro professionalità, che ovviamente siamo i primi a riconoscere già dai nostri ritiri delle firme sugli accordi di orario fiduciario a fronte di corresponsione di indennità. Mentre Attendiamo che Ama faccia definitivamente luce su queste notizie - concludono Bonfigli e Valerio -, sollecitiamo l’Au ad informarci tempestivamente sullo stato di salute aziendale in occasione della recente bocciatura da parte della Giunta capitolina del Piano industriale". (Com)