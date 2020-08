Serbia: coronavirus, presto introduzione di un test obbligatorio per stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità serbe stanno valutando l'introduzione di un test obbligatorio e dell'isolamento di 14 giorni per gli stranieri che fanno ingresso in Serbia. Lo ha dichiarato l'epidemiologo Branislav Tiodorovic, membro dell'Unità di crisi contro il Covid-19 del governo di Belgrado. Secondo quanto riporta la stampa locale, Tiodorovic ha precisato che entro questa settimana verrà stabilito per quali paesi far valere questa nuova disposizione. La Serbia ora ha una situazione epidemiologica migliore di un mese fa, ha detto Tiodorovic, e occorre tutelare i risultati raggiunti. "Dovremo farlo, ma solo sulla base della comprensione della situazione epidemiologica dei paesi che ci circondano. Non ci sono molti dilemmi per Brasile e India, ma dobbiamo fare una buona valutazione per i paesi europei", ha affermato l'epidemiologo aggiungendo che "è importante mantenere i legami economici, ma anche la situazione epidemiologica deve essere presa in considerazione". L'ipotesi allo studio prevede un test di tipo Pcr non più vecchio di 72 ore e una misura di isolamento di 14 giorni. (Seb)