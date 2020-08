Turismo: Franceschini, 25 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 25 milioni di euro per le agenzie di viaggio e i tour operator: è il valore del decreto firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che stanzia le prime risorse per il parziale ristoro di queste realtà e prevede criteri semplici e immediati che saranno utilizzati anche per distribuire gli oltre 200 milioni di euro previsti dal decreto agosto per il sostegno diretto di questi operatori. "Le agenzie di viaggio e i tour operator – dichiara il ministro Franceschini – sono stati particolarmente colpiti dalle misure per il contenimento della pandemia. È doveroso sostenere questo anello delicato della filiera del settore turistico, capace di indirizzare le scelte dei viaggiatori. Questo decreto ha inoltre l'importanza di costruire un meccanismo semplice per distribuire nel modo più rapido possibile anche le risorse del decreto agosto. Ringrazio la Sottosegretaria Bonaccorsi per il costante lavoro di ascolto delle associazioni". (segue) (Com)