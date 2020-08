Turismo: Franceschini, 25 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammontare del contributo verrà determinato in base a una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio – 31 luglio 2020 e 23 febbraio – 31 luglio 2019 pari al 20 per cento per le realtà con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; al 15 per cento per le realtà con ricavi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; al 10 per cento per le realtà con ricavi tra 1.000.000 di euro e 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; al 5 per cento per realtà con ricavi superiori ai 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. Il contributo integra quanto eventualmente percepito con il contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni di euro previsto dal DL Rilancio. Il decreto è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito del MiBACT www.beniculturali.it ad avvenuta registrazione. Entro cinque giorni dalla data di registrazione, la Direzione generale Turismo pubblicherà un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo. (Com)