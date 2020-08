Salerno: Confagricoltura, semplificata procedura per rifacimenti muretti a secco Costa d’Amalfi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il direttore dei lavori deve trasmettere entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori strutturali all’Ufficio competente, la dichiarazione di regolare esecuzione. Tale deroga è concessa quando le opere non prospettano su strade ed aree pubbliche e non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, ed è quindi sufficiente dichiarare negli elaborati allegati all’ istanza per titolo abilitativo urbanistico, da inoltrare al Comune, che l’ intervento rientra proprio in tale tipologia di lavori e rispetta questi requisiti specifici. “Non si può ancora certo cantare vittoria – ha concluso Aceto – anche se un primo passo è stato compiuto”. (Ren)