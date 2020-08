Mozambico-Tanzania: governi annunciano offensiva congiunta al confine contro jihadisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Mozambico ha intanto annunciato il lancio di un'offensiva da parte delle Forze di difesa e sicurezza (Sds) mozambicane per riprendere Mocimboa da Praia, porto strategico nel nord del Mozambico caduto in mano jihadista martedì. Parlando all'agenzia di stampa "Lusa", vertici delle Fds hanno inoltre annunciato che finora nei combattimenti sono stati uccisi 59 miliziani. Secondo l'esercito, i miliziani sono riusciti a creare una loro postazione a Mocimboa, mentre gli abitanti locali sono in fuga per timore delle violenze. "Molti dei nostri colleghi della Marina (militare) sono morti", ha detto la fonte, aggiungendo che i violenti scontri tra le forze governative e il gruppo hanno provocato un numero imprecisato di morti e feriti. In un comunicato, le Sds hanno poi annunciato fra i "risultati operativi" delle azioni militari in corso la distruzione di sei punti di resistenza dei jihadisti e dei loro mezzi logistici. Secondo l'esercito, nel corso dell'attacco a Mocimboa da Praia i jihadisti avrebbero preso di mira anche i vicini villaggi di Anga, Buji, Ausse. "Le azioni (delle forze governative) puntano a neutralizzare i terroristi, che hanno usato la popolazione come scudo nelle regioni colpite", si legge nella nota delle Forze di Difesa e Sicurezza (Sds), nella quale ribadiscono "il loro impegno per il ripristino dell'ordine" e per la difesa della sovranità del paese. (segue) (Res)