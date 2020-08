Mozambico-Tanzania: governi annunciano offensiva congiunta al confine contro jihadisti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conquista della città è l'ultimo atto dell'ennesima offensiva condotta dai jihadisti nella zona e iniziata lo scorso 5 agosto. Lo scorso 23 marzo i miliziani avevano attaccato la caserma militare di Mocimboa ed altre basi militari di Cabo Delgado, rivendicando l'uccisione di decine di agenti della sicurezza e di polizia intervenuti sul posto per respingere l'attacco. I membri del gruppo armato avevano issato barricate alle entrate principali della cittadina, riuscendo ad innalzare la loro bandiera in caserma. Anche in quel caso avevano sequestrato armi, munizioni ed attrezzature. La scorsa settimana, nel corso di un briefing telefonico tenuto con la stampa internazionale, il comandante delle operazioni speciali Usa in Africa Dagvin Anderson ha lanciato l'allarme sul rafforzamento degli attacchi jihadisti. “Negli ultimi 12-18 mesi abbiamo visto (i miliziani) sviluppare le loro capacità, diventare più aggressivi e utilizzare tecniche e procedure comuni in altre parti del mondo - in Medio Oriente - che sono riconducibili allo Stato islamico”, ha detto Anderson. “Crediamo che ci siano attori esterni che li stiano influenzando e rendendo più aggressivi e pericoloso nella regione di Cabo Delgado”, ha aggiunto. (segue) (Res)