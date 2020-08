Mozambico-Tanzania: governi annunciano offensiva congiunta al confine contro jihadisti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni i miliziani, conosciuti localmente come al Shabaab - sebbene il gruppo non abbia legami noti con l'omonimo gruppo jihadista somalo - hanno intensificato i loro attaccchi prendendo di mira villaggi remoti in tutta la provincia di Cabo Delgado e prendendo il controllo di diversi centri strategici della regione, tra cui Mocimboa da Praia, Quissanga, Muidumbe e Macomia. Mocimboa si trova nella provincia settentrionale di Cabo Delgado a 90 chilometri a sud di Palma, località in cui vengono allestiti grandi progetti internazionali per l'esplorazione del gas naturale cui partecipano compagnie come Total e Exxon Mobil. (Res)