Mozambico: l'esercito lancia l'offensiva contro i jihadisti per riprendere Mocimboa da Praia

- Continuano i combattimenti a Mocimboa da Praia, porto strategico nel nord del Mozambico, dopo che i ribelli di un gruppo affiliato allo Stato islamico ne hanno ripreso possesso martedì scorso. Lo hanno detto vertici militari delle Forze di difesa e sicurezza (Sds) mozambicane all'agenzia di stampa "Lusa", spiegando che è in corso un'operazione per riprendere la città e neutralizzare i jihadisti e che finora nei combattimenti sono stati uccisi 59 miliziani. Secondo l'esercito, i miliziani sono riusciti a creare una loro postazione a Mocimboa, mentre gli abitanti locali sono in fuga per timore delle violenze. "Molti dei nostri colleghi della Marina (militare) sono morti", ha detto la fonte, aggiungendo che i violenti scontri tra le forze governative e il gruppo hanno provocato un numero imprecisato di morti e feriti.In un comunicato, le Sds hanno annunciato fra i "risultati operativi" delle azioni militari in corso l'uccisione dei 59 miliziani jihadisti, oltre alla distruzione di loro sei punti di resistenza e dei mezzi da loro utilizzati. Secondo l'esercito, nel corso dell'attacco a Mocimboa da Praia i jihadisti avrebbero preso di mira anche i vicini villaggi di Anga, Buji, Ausse. "Le azioni (delle forze governative) puntano a neutralizzare i terroristi, che hanno usato la popolazione come scudo nelle regioni colpite", si legge nella nota delle Forze di Difesa e Sicurezza (Sds), nella quale ribadiscono "il loro impegno per il ripristino dell'ordine" e per la difesa della sovranità del paese.L'attacco a Mocimboa è stato rivendicato dai ribelli della Provincia dell'Africa centrale dello Stato islamico (Iscap) sui social, con immagini dei militari uccisi e del bottino di armi e munizioni saccheggiato sul posto. Secondo il sito di monitoraggio del jihadismo online "Site", che ha dato notizia della rivendicazione, l'esercito è stato costretto ad abbandonare le sue postazioni di difesa della città perché a corto di munizioni. Le forze governative hanno tentato di resistere all'attacco, ritenuto da diverse fonti ampio e ben coordinato, ma sono state costrette alla fuga anche via mare. In loro aiuto sarebbero accorsi senza successo anche gli elicotteri del gruppo sudafricano Dyck Advisor (Dag).La conquista della città è l'ultimo atto dell'ennesima offensiva condotta dai jihadisti nella zona e iniziata lo scorso 5 agosto. Lo scorso 23 marzo i miliziani avevano attaccato la caserma militare di Mocimboa ed altre basi militari di Cabo Delgado, rivendicando l'uccisione di decine di agenti della sicurezza e di polizia intervenuti sul posto per respingere l'attacco. I membri del gruppo armato avevano issato barricate alle entrate principali della cittadina, riuscendo ad innalzare la loro bandiera in caserma. Anche in quel caso avevano sequestrato armi, munizioni ed attrezzature. La scorsa settimana, nel corso di un briefing telefonico tenuto con la stampa internazionale, il comandante delle operazioni speciali Usa in Africa Dagvin Anderson ha lanciato l'allarme sul rafforzamento degli attacchi jihadisti. “Negli ultimi 12-18 mesi abbiamo visto (i miliziani) sviluppare le loro capacità, diventare più aggressivi e utilizzare tecniche e procedure comuni in altre parti del mondo - in Medio Oriente - che sono riconducibili allo Stato islamico”, ha detto Anderson. “Crediamo che ci siano attori esterni che li stiano influenzando e rendendo più aggressivi e pericoloso nella regione di Cabo Delgado”, ha aggiunto.I militanti, conosciuti localmente come al Shabaab - sebbene il gruppo non abbia legami noti con l'omonimo gruppo jihadista somalo - negli ultimi due anni hanno intensificato i loro attaccchi prendendo di mira villaggi remoti in tutta la provincia di Cabo Delgado e prendendo il controllo di diversi centri strategici della regione, tra cui Mocimboa da Praia, Quissanga, Muidumbe e Macomia. Secondo quanto denunciato di recente dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), oltre 200 mila persone sono state sfollate dalle loro case nella provincia di Cabo Delgado dall’inizio dell’insurrezione jihadista. Mocimboa si trova nella provincia settentrionale di Cabo Delgado a 90 chilometri a sud di Palma, località in cui vengono allestiti grandi progetti internazionali per l'esplorazione del gas naturale cui partecipano compagnie come Total e Exxon Mobil. (Res)