Scuola: Aprea (FI), su banchi e test si doveva agire prima, a rischio inizio anno in molti istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che il Commissario Arcuri ha reso noto gli undici vincitori del bando sui nuovi banchi monoposto si sa che si tratta per la maggior parte di raggruppamenti di aziende italiane. "E questa è l'unica buona notizia - dichiara Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro - visto che le condizioni imposte dal bando rischiavano di lasciar fuori proprio i nostri imprenditori del settore, come Forza Italia aveva denunciato nei giorni scorsi". "In attesa di conoscere di più delle altre aziende europee e straniere - aggiunge la deputata azzurra - rileviamo che la consegna dei banchi non avverrà dappertutto in tempo per l'inizio dell'anno scolastico, ma entro fine ottobre e quindi i dirigenti e i docenti dovranno letteralmente 'arrangiarsi' a settembre, tempo molto complesso che vede il ritorno a scuola di 8 milioni di studenti con l'obbligo del rispetto dei vincoli post Covid. Perfino il Commissario Arcuri ha dovuto ammettere in queste ore che l'organizzazione della gara si sarebbe potuta anticipare di almeno due mesi, evitando disguidi alle scuole e soprattutto acquisti non coerenti con le scelte metodologiche e didattiche che le stesse stanno operando in questo tempo di transizione dal vecchio al nuovo modo di apprendere", spiega. (segue) (Com)