Scuola: Aprea (FI), su banchi e test si doveva agire prima, a rischio inizio anno in molti istituti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprea prosegue: "Che cosa ha fatto il Governo con lo stato di emergenza proclamato da marzo a luglio, se non limitarsi a chiudere le scuole, senza irresponsabilmente pensare ad avviare le procedure per un regolare inizio dell'anno scolastico, nonostante i pressanti inviti di Forza Italia in Parlamento? Sia pur con limiti di finanziamento, l'originalità e la diversificazione degli arredi è stata al contrario sempre garantita dagli Enti Locali competenti in materia. Insomma, per il colpevole attendismo del Ministero e per il ritardato intervento del Governo abbiamo sacrificato pratiche sussidiarie e abbracciato una uniformità triste e rigida con banchi tutti uguali e distaccati tra loro che condizionerà la scuola dei prossimi decenni, che non potrà diventare scuola del futuro e forse neppure sicura. Sui test sierologici, poi, è una buona notizia che siano già disponibili, ma mancano i presidi sanitari dedicati per effettuarli e soprattutto devono essere obbligatori, non si può sapere, a campione, se i nostri docenti sono positivi o no. Come, purtroppo, avevamo previsto noi di Forza Italia si avvicina una tempesta perfetta e non meteorologica, ma certamente organizzativa e amministrativa. Il Presidente del Consiglio Conte farebbe bene a seguire di persona le operazioni di questi ultimi giorni di agosto", conclude la deputata di Forza Italia. (Com)