Repubblica Ceca: ambasciata cinese condanna "ingiustificato attacco" da parte di Pompeo (2)

- Il segretario di Stato Usa ha dichiarato in conferenza stampa congiunta con Babis che Russia e Cina sono impegnate nel tentativo di distruggere le democrazie occidentali e della loro alleanza. Un sentimento reiterato anche nel discorso fatto nel pomeriggio di ieri davanti al Senato ceco. Pompeo ha descritto la Cina come una minaccia più seria della Russia e ha espresso soddisfazione per l'intenzione del presidente del Senato, Milos Vystrcil, di recarsi in visita a Taiwan. (Vap)