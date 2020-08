Arabia Saudita: re Salman giunge sul Mar Rosso per la convalescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, è giunto a Neom, località nella provincia nord-occidentale di Tabuk, sul Mar Rosso, dove trascorrerà un po’ di tempo per riposarsi e recuperare dopo l’intervento chirurgico alla cistifellea. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa del regno “Spa”. Neom è una città transfrontaliera che sorgerà su un'area di 26.500 chilometri quadrati ed è stata progettata per attirare gli investitori internazionali e per ospitare progetti di sviluppo in settori come l'energia e risorse idriche, biotecnologia, alimentazione, nuove tecnologie e turismo.(Res)