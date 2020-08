Umbria: Bianconi, creare sportelli assistenza gratuita alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Garantire alle imprese gli strumenti necessari a scongiurare la scomparsa di parte del tessuto produttivo umbro. Attivare presso le società partecipate Sviluppumbria e Gepafin sportelli che forniscano a titolo gratuito informazioni e assistenza di base alle imprese in difficoltà, a quelle in fase di costituzione o nuovo orientamento”. Lo ha chiesto, con una mozione alla giunta regionale umbra di cui ha annunciato la presentazione, il consigliere Vincenzo Bianconi (Misto), spiegando che gli sportelli dovrebbero supportare “la gestione e pianificazione economica, finanziaria e fiscale, fornendo ad artigiani e imprenditori strategie essenziali di controllo della liquidità; il contenimento degli oneri finanziari; la scelta della struttura societaria più adeguata; rafforzando al contempo l’offerta di tutti i servizi complementari di supporto finanziario e informativo che Sviluppumbria e Gepafin dovrebbero già fornire”. Bianconi ha spiegato che “in base a quanto emerso dalla Relazione della Banca d’Italia sull’economia dell’Umbria le aziende a rischio di liquidità, a causa della crisi post Covid, in particolare nei settori sottoposti a chiusura, sono quasi un quarto del totale, in prevalenza di piccolissime dimensioni e concentrate soprattutto nel settore terziario, con ricadute sul mercato del lavoro drammatiche e senza precedenti". (segue) (Ren)