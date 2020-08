Umbria: Bianconi, creare sportelli assistenza gratuita alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerato che in Umbria le piccole imprese rappresentano oltre il 95 percento di quelle attive nella regione - ha ricordato il consigliere regionale - e contribuiscono a garantire occupazione a 119.421 persone, pari al 52 percento degli addetti del settore privato, occorre con urgenza mettere a disposizione strumenti gratuiti di assistenza e supporto finanziario. In un momento così complesso per le imprese, per lo più di piccole dimensioni i titolari e tutti i collaboratori sono interamente dedicati all’attività produttiva e non hanno il tempo per formarsi e approfondire misure finalizzate alla sopravvivenza delle imprese stesse o la possibilità economica di rivolgersi a consulenti specializzati”. “Al pari delle grandi realtà industriali, bisogna battersi – ha concluso Bianconi - per la tutela e la sopravvivenza delle piccole imprese della regione che, oltre a garantire occupazione a migliaia di persone, rappresentano un patrimonio inestimabile in termini di cultura, valori e identità”. (Ren)