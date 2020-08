Usa-Corea del Nord: giornalista del "Watergate" pubblicherà lettere segrete di Trump e Kim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bob Woodward, giornalista investigativo statunitense e firma della “Washington Post”, divenuto celebre alla fine degli anni Settanta assieme al collega Carl Bernstein per il loro ruolo nell’origine dello scandalo “Watergate”, ha ottenuto 25 lettere segrete tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, parte della corrispondenza intercorsa tra i due capi di Stato nell’arco degli ultimi due anni. Le lettere sono state incluse da Woodward nel suo nuovo libro su Trump, “Rage” (“Rabbia”), che il giornalista ha presentato nel corso di una conferenza stampa nella giornata di ieri, e che verrà pubblicato il prossimo 15 settembre, poco prima delle prossime elezioni presidenziali Usa. Secondo le anticipazioni fornite dai media Usa, in una delle lettere riservate il leader nordcoreano “descrive il rapporto tra i due leader alla stregua di un ‘film fantasy’. Woodward ha pubblicato il suo primo libro su Trump nel 2018, e in quell’occasione il presidente Usa lo accusò di essere “un bugiardo”, e di avergli attribuito parole e dichiarazioni che non aveva mai pronunciato. Più di recente, però – ad esempio durante una intervista a “Fox News” lo scorso gennaio – l’inquilino della Casa Bianca ha riservato anche parole di elogio per il giornalista, definendolo “uno scrittore e un reporter molto, molto capace”. (Nys)