Fase 3: Bellanova, bonus ristoranti per prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo pensa di introdurre un bonus per i ristoranti il prossimo anno. Lo afferma il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova a "Agorà estate". "Nel dl agosto c'è un'altra misura che è in capo al ministero dei Beni culturali per sostenere nelle città turistiche le strutture alberghiere. Per il sostegno ai consumi c'è in animo di prevedere questa misura per il prossimo anno: si è dovuto fare i conti con le risorse. Io ho combattuto per portare avanti una misura che deve dare una risposta ai ristoratori e alla filiera agroalimentare" conclude Bellanova. (Rin)