Ungheria-Kirghizistan: ministro Esteri Szijjarto a colloquio con omologo Aidarbekov

- Il ministro degli Esteri dell'Ungheria Peter Szijjarto ha avuto un colloquio con l'omologo kirghiso Chingiz Aidarbekov. Lo comunica lo stesso Szijjarto in un messaggio su Facebook. "Sembra che l'estate favorisca la soluzione di problemi di lungo termine, perché oggi il mio collega e amico kirghiso Aidarbekov e io siamo finalmente riusciti a concludere negoziati che proseguono da anni", scrive il capo della diplomazia di Budapest. "Abbiamo terminato la redazione di intese per proteggere gli investimenti ed evitare la doppia imposizione fiscale. Saremo in grado di firmarli durante la prossima visita del presidente del Kirghizistan a Budapest", ha proseguito Szijjarto. "Tutto ciò consentirà una maggiore assistenza alle imprese ungheresi che vogliono espandersi nella regione dell'Asia centrale", ha aggiunto. Aidarbekov ha approfittato dell'occasione per ringraziare l'omologo ungherese per l'invio in Kirghizistan di respiratori che hanno giocato un ruolo essenziale nell'affrontare la diffusione del coronavirus nel Paese. (Vap)