Libano: vice ministra Esteri Sereni sul "Foglio", "L'Italia è pronta a sostenere la rinascita"

- La "terribile esplosione nel porto di Beirut ha fatto precipitare una situazione già difficilissima". Lo scrive in un intervento dedicato al Libano pubblicato oggi sul "Foglio" la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che aggiunge: "Di fronte a sé il Libano ha una triplice sfida da vincere. Sul piano politico, raggiungere, attraverso un dialogo di unità nazionale, un nuovo punto di equilibrio rispetto a un sistema confessionale che se ha garantito la pace al Paese, ha tuttavia ormai mostrato anche i suoi limiti. Sul piano economico, realizzare le riforme necessarie per favorire un nuovo sistema produttivo, non più basato solo sulla finanza e il ruolo delle banche, ma in grado di generare uno sviluppo sostenibile a beneficio dell'intero Paese. Sul piano geopolitico, evitare di farsi trascinare nelle tensioni e nelle crisi regionali che lo circondano, con i relativi effetti destabilizzanti. Ma il sentiero è stretto e il tempo per intervenire estremamente ridotto". (segue) (Res)