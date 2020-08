Serbia: vicepremier Dacic, governo riunito oggi su test e quarantena per stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia discuterà nella giornata di oggi dell'ipotesi di introduzione di un test obbligatorio Pcr, effettuato tramite tampone nasofaringeo, e di un periodo di quarantena per gli stranieri che fanno ingresso nel paese. Lo ha reso noto il vicepremier e ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, secondo quanto riporta oggi la stampa locale. Nella giornata di domani, ha precisato Dacic, lo stesso tema sarà al centro di una riunione dell'Unità di crisi contro il coronavirus. Il ministro ha infine aggiunto che al momento non è stata ancora presa nessuna decisione in merito. In precedenza l'epidemiologo Branislav Tiodorovic, membro dell'Unità di crisi contro il Covid-19 del governo di Belgrado, aveva reso noto che le autorità serbe stanno valutando l'introduzione di un test obbligatorio e dell'isolamento di 14 giorni per gli stranieri che fanno ingresso in Serbia. (segue) (Seb)