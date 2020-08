Serbia: vicepremier Dacic, governo riunito oggi su test e quarantena per stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ora ha una situazione epidemiologica migliore di un mese fa, aveva detto Tiodorovic, e occorre tutelare i risultati raggiunti. "Dovremo farlo, ma solo sulla base della comprensione della situazione epidemiologica dei paesi che ci circondano. Non ci sono molti dilemmi per Brasile e India, ma dobbiamo fare una buona valutazione per i paesi europei", aveva affermato l'epidemiologo aggiungendo che "è importante mantenere i legami economici, ma anche la situazione epidemiologica deve essere presa in considerazione". L'ipotesi allo studio prevede un test di tipo Pcr non più vecchio di 72 ore e una misura di isolamento di 14 giorni. (Seb)