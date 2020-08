Germania: Thyssenkrupp, in trattative per nuovi tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato tedesco Thyssenkrupp ha dichiarato di essere in trattative con i sindacati per ulteriori tagli di posti di lavoro. La pandemia di coronavirus sta colpendo duramente le attività dell’azienda, ha detto il direttore finanziario Klaus Keysberg, commentando i risultati della società nel terzo trimestre, senza fornire tuttavia dettagli. Il gruppo aveva già concordato una flessione di 6 mila posti di lavoro nell'ambito di un programma di risparmio in corso. (Geb)