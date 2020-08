Sardegna: inflazione in calo a luglio, risparmi fino a 73 euro annui per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione in calo in Sardegna, seppur di poco, nel mese di luglio. Lo si evince dal report dell'Unione Nazionale Consumatori. In buona sostanza, per una famiglia sarda con tre componenti risparmierà in media 59 euro all'anno, cifra che sale a 73 per una famiglia di quattro persone. Per il presidente nazionale dell'Unione Consumatori, Massimiliano Dona, il calo dell'inflazione è dovuto alla "deflazione causata dallo tsunami che si abbattuto sul paese e alla contrazione dei consumi dovuta al lockdown. Ma se le cause sono drammatiche, gli effetti sono positivi, dato che la contrazione dei prezzi riduce la caduta del potere d'acquisto dovuta alla flessione del reddito disponibile". (Rim)