Torino: forniva esplosivo alla banda del bancomat, questore revoca licenza ad armeria di Villar Fioccardo

- Con la sua armeria riforniva la 'banda del bancomat' di esplosivi. Così il questore gli ha revocato la licenza per il commercio. È successo ad un'attività di Villar Fioccardo. Un italiano di 52 anni e sospettato di essere il fornitore di esplosivi della cosiddetta 'banda del bancomat', un gruppo di rapinatori ultra sessantenni che si è reso responsabile di cinque assalti agli sportelli automatici di Poste italiane e istituti di credito, con l'utilizzo appunto di ordigni esplosivi detti "marmotte". Durante le indagini, i carabinieri hanno scoperto che il fratello del titolare dell'armeria si era reso complice della banda, svolgendo una parte di rilievo nell'organizzazione criminale. Durante la sua collaborazione aveva fornito della polvere da sparo al gruppo per consentire i colpi. Durante una perquisizione effettuata a luglio all'interno dell'armeria, i Carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni di natura penale: omissione di registrazione di fucili, mancata assicurazione di alcune armi, mancata esposizione dei cartellini su parte delle armi, vendita senza i permessi di cartucce cal. 32. Di conseguenza, ritenendo che non ci fossero più i requisiti per la licenza, il questore di Torino ha deciso di revocarla. (Rpi)