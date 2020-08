Slovacchia: coronavirus, l'aumento dei contagi è da ascrivere a casi importati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente aumento di contagi da coronavirus in Slovacchia è da attribuire a casi importati dall'estero. Lo ha fatto sapere il responsabile per la salute pubblica Jan Mikas, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Mikas evidenzia che i casi importati sono stati veicolo di nuovi contagi in base al contatto individuale, come nel caso del distretto di Galanta (Trnava), in cui c'è un focolaio concentrato tra i dipendenti di una precisa azienda. "E' un focolaio locale. Gli epidemiologi lo stanno tenendo sotto controllo e il datore di lavoro sta cooperando", ha detto Mikas. La maggior parte dei casi importati è ascrivibile a lavoratori esteri, soprattutto provenienti da Ucraina, Serbia e Repubblica Ceca. Il dato aggiornato quest'oggi dal Centro nazionale per l'informazione sanitaria della Slovacchia indica 49 nuovi contagi ieri. I casi positivi emersi dall'inizio della pandemia nel Paese sono stati 2.739. I guariti totali sono 1.939, di cui 55 ieri. Le morti sono al momento 31. I casi attivi sono attualmente 769. (Vap)