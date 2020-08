Cina: governo lancia campagna contro gli sprechi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha lanciato una campagna contro gli sprechi alimentari, dopo un appello rivolto pubblicamente in tal senso dal presidente Xi Jinping, che ha definito “scioccante e preoccupante” la quantità di cibo sprecata in quel paese. L’iniziativa, battezzata “Campagna del piatto pulito”, è stata lanciata dalle autorità cinesi nel contesto dell’emergenza pandemica globale, che secondo Pechino dovrebbe spingere i cittadini a !mantenere un senso di crisi in merito alla sicurezza alimentare”. A tale “senso di crisi” contribuiscono anche settimane di allagamenti nella Cina meridionale, che hanno causato la perdita di tonnellate di prodotti agricoli. In risposta all’appello del presidente Xi, l’Associazione dell’industria del catering di Wuhan ha sollecitato i ristoranti della città a limitare il numero dei piatti serviti agli avventori, attuando un sistema secondo il quale ad ogni gruppo di persone può essere servito al massimo un piatto in meno rispetto al loro numero. Tali iniziative cozzano però con l’uso cinese, dove spesso terminare il cibo in tavola durante cene di gruppo è ritenuto un segnale di scarsa prodigalità nei confronti degli ospiti. (Cip)